Barista rapinata e violentata a Vimercate, arrestato un 19enne

(Adnkronos) – Un 19enne italiano, già noto alle forze dell’ordine e residente a Vimercate, è stato arrestato ieri mattina dai carabinieri della locale compagnia per la rapina aggravata e la violenza sessuale subite dalla titolare di un bar lo scorso 13 luglio. La donna stava aprendo il locale nel centro di Vimercate di prima mattina, quando un soggetto con il volto coperto che ne stava attendendo l’arrivo, l’aveva colta di sorpresa alle spalle e minacciandola con una pistola puntata alla testa, l’aveva costretta a entrare nel bar e a consegnargli il denaro contenuto in cassa e quello che aveva con sé. Dopodiché l’aveva violentata, prima di darsi alla fuga con la refurtiva. I carabinieri del nucleo operativo e della stazione di Vimercate, coordinati dalla procura di Monza, sono riusciti a risalire al 19enne, grazie all’analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza attivi sul luogo del fatto e nelle vie attorno e attraverso lo studio degli spostamenti e delle frequentazioni del giovane, già noto alle forze dell’ordine. Il 19enne, arrestato ieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Monza, è stato condotto nel carcere cittadino. Lo fa sapere una nota dei carabinieri di Monza Brianza. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)