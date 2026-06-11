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Belen e l’Isola dei Famosi: “Ho rifiutato la conduzione, non posso stare lontano dai miei figli”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Belen ha rifiutato la conduzione all’Isola dei Famosi. Dopo settimane di indiscrezioni sul suo possibile coinvolgimento nel reality show, la showgirl ha deciso di rompere il silenzio e di fare un po’ di chiarezza. 

Con una storia Instagram Rodriguez ha spiegato: “Ho deciso di non accettare quando ho saputo la quantità di giorni all’estero che avrei dovuto trascorrere. Non riesco e non posso stare 45 giorni senza vedere i miei figli”. La showgirl ha ammesso che non sarebbe stata in grado di svolgere il suo ruolo al meglio: “Avrei mancato di rispetto al mio lavoro e, con la mia assenza, anche alla mia famiglia”. Belen ha poi ringraziato Mediaset per l’opportunità e “per aver capito la situazione” aggiungendo che “sicuramente avremo altre occasioni”.  

Archiviata l’ipotesi di Belen Rodriguez, per il ruolo di conduttrice sul campo la scelta è ricaduta su Selvaggia Lucarelli, che ha inaugurato il suo rapporto con Mediaset quest’anno come opinionista al ‘Grande Fratello Vip’. 

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