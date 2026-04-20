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Bellucci contro Dzumhur a Madrid: un anno dopo il ‘caso’ della (mancata) stretta di mano

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Mattia Bellucci sfida il bosniaco Damir Dzumhur al primo turno di Madrid. Oggi, lunedì 20 aprile, è stato sorteggiato il tabellone del torneo spagnolo, a cui Jannik Sinner arriva per conquistare il quarto Masters 1000 consecutivo, impresa mai riuscita a nessuno, e allungare su Carlos Alcaraz al primo posto del ranking Atp.  

Il primo turno di Madrid regala una sfida, quella tra Bellucci e Dzumhur, che l’anno scorso si è caratterizzata per una mancata stretta di mano e diverse polemiche. Ma cos’era successo? 

 

Lo scorso anno era stato proprio Dzumhur a eliminare il tennista azzurro da Madrid, al termine di una partita terminata con il punteggio di 6-4, 4-6, 2-6, ma che ha fatto parlare più per quanto successo al termine del match che non per il risultato in campo.  

Dopo aver trasformato il match point e vinto così la partita, Dzumhur si avvicina a rete per dare la mano a Bellucci, che però rifiuta scansandola e facendo il segno ‘no’ con il dito. Mattia poi sembra tornare subito sui suoi passi e tende a sua volta la mano al bosniaco, che però va al suo angolo senza nemmeno guardarlo in faccia. 

La tensione del post partita manifestata da Bellucci era dovuta a diversi episodi che hanno infastidito l’azzurro nel corso del match. Dzumhur si è mostrato nervoso fin da subito, chiedendo più volte l’intervento dello staff e entrando in polemiche infinite con l’arbitro. Nel secondo set il bosniaco ha tirato fuori un servizio da sotto che ha sorpreso l’azzurro, che ha però spiegato di non essere pronto a ricevere. Il direttore di gara ha quindi dato ragione a Bellucci e fatto ripetere il punto, scatenando l’ira di Dzumhur. 

 

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