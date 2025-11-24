9.1 C
Firenze
lunedì 24 Novembre 2025
Belve domani su Rai2, gli ospiti e l'omaggio a Ornella Vanoni

(Adnkronos) – Orietta Berti, Martina Colombari e Filippo Magnini sono gli ospiti di Belve nella puntata del programma condotto da Francesca Fagnani e in onda domani, 25 novembre, alle 21.20 su Raidue. Con Colombari e Magnini, ampio spazio ai concorrenti di Ballando con le stelle. La trasmissione si aprirà con un omaggio a Ornella Vanoni, morta venerdì 21 novembre all’età di 91 anni. Prevista ancora una sorpresa speciale con Maria De Filippi. 

Non mancherà, come di consueto, la sigla di chiusura con tutti i fuori onda, uno dei momenti più attesi dal pubblico di “Belve”. 

spettacoli

