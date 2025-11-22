Bianca Atzei ospite a Verissimo, chi è la cantante: l’operazione al cuore e l’aborto

(Adnkronos) –

Bianca Atzei sarà ospite oggi a Verissimo per un’intensa intervista con Silvia Toffanin in un periodo particolarmente complesso della sua vita.

Veronica Atzei, meglio nota come Bianca Atzei, è nata a Milano l’8 marzo del 1987 da genitori di origini sarde. La passione per il canto comincia sin da piccolina, inizia a studiarlo infatti all’età di 8 anni.

Bianca interrompe presto il percorso scolastico, in quarta superiore, per alcuni problemi di salute e successivamente si iscrive al MAS – Music Art and Show – di Milano ottenendo prime esperienze come cantante. Riesce così a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo: anche come corista a ‘Domenica Cinque’ di Barbara D’Urso.

Prova due volte a partecipare al Festival di Sanremo, ma con scarsi risultati. E dopo varie collaborazioni tra cui i Modà, Bianca si ripropone nel 2015 e riesce a conquistare un posto tra i big in gara con il brano ‘Il solo al mondo’ e si classifica 14esima.

Dal 2015 al 2017, Bianca Atzei è stata legata sentimentalmente all’ex pilota motociclistico Max Biaggi. Nel 2019 Bianca si fidanza con il conduttore televisivo Stefano Corti. Insieme la coppia accoglie nel 2023 il loro primo figlio, Noa Alexander. La loro storia però, secondo alcune indiscrezioni, sembra essere arrivata al capolinea.

Nel 2015, durante la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo tra i Big, la cantante ha avuto un problema al cuore. Al settimanale ‘Starbene’, Bianca ha raccontato: “Una notte mi sono svegliata molto agitata, avevo la tachicardia, ma tutti pensavano fosse l’ansia del debutto. Conclusa la gara la situazione è peggiorata. Il medico mi ha detto che avrebbe dovuto operarmi d’urgenza. In pratica, c’era un foro nel cuore, fra atrio e ventricolo. Di solito si chiude nelle prime settimane di vita, ma nel mio caso era rimasto aperto. Così mi hanno messo una protesi di acciaio, una specie di ombrellino. Ho capito davvero cosa significa essere terrorizzata”.

Bianca Atzei, prima di diventare mamma del primogenito Noa Alexander, nato dall’amore con Stefano Corti, ha perso un bambino a causa di un aborto spontaneo. In un lungo post su Instagram, Bianca Atzei ha parlato della difficoltà ad avere figli e del percorso di fecondazione assistita che ha intrapreso insieme al compagno Stefano Corti.

“Voglio raccontarvi la mia esperienza per sensibilizzare su un argomento di cui si parla poco, ma che accomuna purtroppo tante coppie. Per più di un anno abbiamo cercato un figlio e spesso ci siamo sentiti dire non pensarci perché più ci pensi e più non arriva. Come fa una donna, però, a non pensarci ogni volta che le arriva il ciclo?”.

Dopo un anno di tentativi, Bianca Atzei e il compagno hanno deciso di ricorrere alla fecondazione assistita. “E dopo più di un anno succede. Quando ho visto quel test positivo è stata l’emozione più bella della mia vita. Eravamo al settimo cielo. Avremmo voluto urlarlo al mondo intero. Quella felicità è sparita nel momento in cui abbiamo saputo che la gravidanza si è interrotta e si è dovuti intervenire chirurgicamente”.

“Raccontarlo è come liberarsi di un qualcosa di cui non hai colpa e per cui non devi provare vergogna. Bisogna solo andare avanti. Sono sicura che arriverà di nuovo qualcosa di bello perché ho sempre sperato. Tengo ancora vivo il sogno di poter diventare mamma”, aveva concluso la cantante.

