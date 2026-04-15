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‘Chi l’ha visto?’, dalla violenza giovanile al caso Campobasso: stasera nuova puntata

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Non solo scomparsi e appelli, ma anche l’emergenza violenza giovanile al centro della nuova puntata di “Chi l’ha visto?”, in onda oggi mercoledì 15 aprile dalle 21.20 su Rai 3. 

 

 

La violenza giovanile – quella contro gli altri coetanei, contro gli adulti ma anche contro sé stessi -, è ormai all’ordine del giorno. Spesso i genitori non si capacitano di quello che sta succedendo: i propri figli non si confidano e chiedono aiuto all’intelligenza artificiale. Federica Sciarelli ne parla con Alberto Pellai, il medico psicoterapeuta dell’età evolutiva che da anni studia i cambiamenti in corso.  

Poi, il papà di Andrea Prospero, lo studente ritrovato morto in un monolocale a Perugia che dice: “Mi devono spiegare se c’è un altro Andrea…perché quello che descrivono non è l’Andrea che conoscevo io”.  

Si tornerà a parlare di un altro caso ancora irrisolto, quello della mamma e della figlia morte a Campobasso: continuano a essere sentite le persone che hanno frequentato quella casa e il Centro Antiveleni di Pavia a giorni darà il responso finale. È stata la ricina ad avvelenarle?  

Infine, il caso di Romina Del Gaudio, scomparsa da Aversa e ritrovata morta a pochi chilometri di distanza: dopo 21 anni ancora non è stato individuato il colpevole. Ma ci sono delle novità: sulla giacca di Romina è stato trovato un DNA maschile. Di chi è?  

E poi come sempre gli appelli dei familiari e le segnalazioni dei telespettatori. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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