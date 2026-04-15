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Vinitaly, Bonavitacola: “Il vino campano già trainante, da Verona un programma condiviso per nuovi mercati”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Il vino campano di per sé è trainante, quindi non aspettavamo l’America’s Cup”. Al Vinitaly 2026 l’assessore alle Attività produttive della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, sottolinea la solidità del comparto vitivinicolo regionale e la necessità di rafforzare la proiezione internazionale attraverso nuove sinergie e strategie condivise. “L’America’s Cup è un evento mondiale e noi il vino campano lo dobbiamo farlo conoscere nel mondo intero, già in gran parte è conosciuto, però i mercati sono turbolenti”, evidenziando le criticità legate al contesto economico globale e alle tensioni commerciali, in particolare sul fronte dei dazi e dell’export verso gli Stati Uniti. 

Bonavitacola indica le nuove opportunità di espansione per le imprese del settore: “Ci sono aperture di nuovi mercati, sia nell’est Europa, sia nell’est Asiatico, sia nel Sud America, che possono offrire nuove possibilità di crescita”. 

Infine, l’assessore richiama la necessità di un lavoro di filiera: “Dobbiamo collaborare molto con i consorzi di tutela, perché sono quelli che stanno in trincea, che conoscono i problemi del settore, quali sono le priorità, dove noi possiamo aiutarli, cosa correggere e quindi da questo Vinitaly mi auguro che venga fuori un programma condiviso, istituzioni, operatori, sistema camerale, sistema delle associazioni del mondo agricolo, perché solo così si può andare avanti in maniera collaborativa e positiva”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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