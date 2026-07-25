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Bimba si tuffa da catamarano e si ferisce alla testa, salvata nelle acque davanti a Palmarola

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Attimi di grande apprensione si sono vissuti nelle acque antistanti l’isola di Palmarola, quando una bambina è rimasta gravemente ferita alla testa dopo essersi tuffata in mare da un catamarano. Determinante il tempestivo intervento della vedetta V.905 della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Anzio, già impegnata nell’ordinaria attività di vigilanza e controllo dell’arcipelago pontino.  

Ricevuta la segnalazione dagli occupanti dell’imbarcazione, i militari hanno prestato i primi soccorsi, stabilizzato la bambina e organizzato il trasferimento d’urgenza verso il porto di Ponza, dove il personale sanitario era già stato allertato dal Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia per il successivo ricovero in ospedale avvenuto in elisoccorso. La perfetta sinergia tra gli uomini del Corpo e i sanitari ha consentito di ridurre al minimo i tempi di intervento, fattore determinante nei casi di gravi traumi. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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