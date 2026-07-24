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Weekend senza allerta rossa caldo, oggi solo una città con bollino giallo

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – L’Italia entra in un weekend di pausa dal grande caldo, senza allerte da Nord a Sud, secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Se oggi sabato 25 luglio la Penisola è tutta in verde – con la sola eccezione di un bollino giallo – domani le temperature si alzeranno nuovamente e l’allerta di livello 1 contrassegnerà otto capoluoghi del Centro-Sud. 

Oggi, sabato 25 luglio, l’unica eccezione al verde diffuso nei 27 capoluoghi monitorati dal bollettino è Cagliari, bollino giallo indice di pre-allerta (livello 1). Domani, domenica 26, i gialli saliranno invece a 8, concentrati al Centro-Sud: oltre a Cagliari, Bari, Campobasso, Catania, Messina, Palermo, Perugia e Reggio Calabria.  

 

Ma quanto durerà la tregua? Purtroppo non a lungo, stando almeno a quanto affermano gli esperti de ilMeteo.it. Secondo le previsioni, la quarta ondata di calore sarebbe dietro l’angolo, pronta a colpire di nuovo a partire dalla prossima settimana, via via sempre più rovente e iniziando dal Nord. “Per capire fino a che numeri vertiginosi ci spingeremo, dovremo attendere l’esito di una vera e propria battaglia meteorologica: ‘mare contro notte’ – spiegano i meteorologi -. Ad agosto le notti iniziano fisiologicamente ad allungarsi, un fattore che dovrebbe limitare i picchi estremi diurni. Tuttavia, c’è un avversario temibile: il mare. Avendo accumulato calore per mesi, raggiungerà la sua temperatura massima e inizierà a rilasciarne enormi quantità, mantenendo i valori termici altissimi, specialmente lungo le coste”. 

Ed è così che “il risultato più probabile sarà questo: torneremo in fretta a soffrire notti tropicali da 27°C e a sudare di giorno, con i termometri pronti a segnare di nuovo i 38-39°C in Pianura Padana, a Firenze, Roma e su buona parte del Sud”. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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