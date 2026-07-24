Nazionale, Maldini e Leonardo dopo il no di Guardiola scelgono Pirlo

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Dopo che Pep Guardiola ha scelto la famiglia, declinando l’offerta di Giovanni Malagò, Paolo Maldini e Leonardo per guidare la Nazionale italiana, il direttore tecnico e l’advisor sono tornati su uno dei primi nomi che erano usciti, un po’ a sorpresa, per la panchina azzurra: il ‘Maestro’ Andrea Pirlo, che ha accettato di guidare la Nazionale, così da essere il dopo Rino Gattuso, con un altro campione del 2006 che cercherà di riportare l’Italia ai Mondiali dopo la qualificazione fallita nelle ultime 3 edizioni.



Alla fine quindi sembra averla spuntata l’ex allenatore di Juventus, con cui ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa italiana, Sampdoria e United FC, club di Dubai. Con Pirlo la trattativa è in fase avanzata per un contratto di quattro anni. Il tecnico prima dovrà risolvere il suo contratto con lo United Fc di Dubai e poi sarà libero di firmare. Le cifre saranno lontane da quelle anche solo ipotizzate per il tecnico catalano, con l’ex Juve e Milan che potrebbe guadagnare 1,5 mln a stagione più bonus.

Manca solo l’ufficialità, salvo imprevisti dell’ultimo secondo, ma i giorni sono caldi e martedì 28 luglio è convocata alle ore 12 la riunione del Consiglio Federale della Figc dove ci potrebbe essere la condivisione del nome del nuovo ct e magari l’annuncio ufficiale.

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