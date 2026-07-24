28.4 C
Firenze
domenica 26 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Le Ferrari volano nelle libere del Gp d’Ungheria, Hamilton davanti a Leclerc nella seconda sessione

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
La Ferrari vola in Ungheria nel Gp di F1 all’Hungaroring.
Lewis Hamilton ha chiuso in testa la seconda sessione di prove libere al comando, con il tempo di 1’18″729 piazzandosi davanti al compagno Charles Leclerc (+148 millesimi), che aveva chiuso in testa la prima sessione di prove libere.  

A seguire la McLaren di Lando Norris e la Red Bull di Max Verstappen, seguita dalla Mercedes di George Russell, quinta. Solo tredicesimo il leader del Mondiale Kimi Antonelli con l’altra Mercedes. La Red Bull di Hadjar ha chiuso con il sesto crono, seguita da Lawson e Piastri. Le terze libere scatteranno domani alle 12.30. Poi sarà il momento delle qualifiche alle 16. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
28.4 ° C
28.7 °
26.5 °
63 %
1.3kmh
42 %
Dom
31 °
Lun
33 °
Mar
38 °
Mer
39 °
Gio
40 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1656)ultimora (1059)Video Adnkronos (315)Tecnologia (70)sport (59)salute (52)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati