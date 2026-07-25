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Milan-Celtic: orario, probabile formazione e dove vederla in tv

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(Adnkronos) –
Amichevole di lusso per il Milan. Oggi, sabato 25 luglio, i rossoneri affrontano il Celtic – in diretta tv e streaming – nel primo vero test della loro stagione. Un’occasione d’oro per il nuovo allenatore Ruben Amorim che, aspettando il ritorno di Modric, potrà testare il nuovo acquisto Gila e lo stato di forma dei propri giocatori. 

 

L’amichevole tra Milane e Celtic è in programma oggi, sabato 25 luglio, alle ore 16. Ecco la probabile formazione: 

Milan (3-4-2-1): Terracciano; Gila, Pavlovic, Gabbia; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Fofana, Bartesaghi. Nkunku, Gimenez. 

 

Milan-Celtic si potrà vedere in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche su Dazn, visibile tramite smart tv. L’amichevole si potrà seguire in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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