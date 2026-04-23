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Boom Atalanta-Lazio, la semifinale di Coppa Italia vince gli ascolti tv

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(Adnkronos) – Vittoria di Italia1 nel prime time di ieri sera con la semifinale di Coppa Italia Atalanta-Lazio vista da 2.990.000 telespettatori pari al 16,5%. Secondo gradino del podio per Canale5 con il ‘Grande Fratello Vip’ che ha ottenuto 1.864.000 telespettatori e uno share del 15,7%. Medaglia di bronzo per Rai1 con il film ‘Sister Act 2 – Più svitata che mai’ che ha interessato 1.880.000 telespettatori (share dell’11%). 

 

 

Fuori dal podio su Rai2 il programma ‘Anche Stasera Tutto è Possibile’ è stato visto da 1.429.000 telespettatori (share del 9,7%) mentre su Rai3 ‘Chi l’ha Visto?’ ha raggiunto 1.487.000 telespettatori ( share del 9,2%). Su La7 ‘Una Giornata Particolare’ ha ottenuto 1.074.000 telespettatori e il 6,1% mentre su Retequattro ‘Realpolitik’ ha interessato 388.000 telespettatori pari al 3% di share. Sul Nove ‘Sento la Terra Girare’ ha interessato 388.000 telespettatori con il 2,3%di share e su Tv8 ‘4 Ristoranti’ ha realizzato 363.000 telespettatori (2,4%di share). 

 

 

Nell’access prime time sulla rete ammiraglia della Rai ‘Cinque Minuti’ ha registrato 4.185.000 telespettatori (21,7% di share) e ‘Affari Tuoi’ ha conquistato 4.798.000 telespettatori (22,8% di share). Su Canale5 ‘La Ruota della Fortuna’ ha interessato, invece, 4.652.000 telespettatori pari al 22,2%. 

 

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