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Vorwerk, l’azienda di Folletto e Bimby nel mirino dell’Antitrust per pratica scorretta

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Vorwerk Management e Vorwerk Italia, l’azienda nota per ‘Folletto’ e ‘Bimby’, per una pratica commerciale scorretta, a seguito di alcune segnalazioni di consumatori arrivate nel periodo novembre 2025-aprile 2026. Lo rende noto l’Antitrust in un comunicato. Le società, sottolinea l’Autorità, “avrebbero interrotto i servizi smart del robot Neato facendo venir meno le funzionalità essenziali di questo apparecchio e rendendolo, di fatto, inutilizzabile”.  

Secondo l’Autorità, questa condotta “potrebbe costituire una pratica commerciale ingannevole e aggressiva, ai sensi degli articoli 20, 21, 22 e 24 del Codice del consumo. Infatti, l’interruzione dei sistemi software di un apparecchio ancora perfettamente funzionante determina una modifica radicale della natura, della caratteristica e del valore del prodotto, ostacolandone la fruizione”. 

Ieri i funzionari dell’Autorità hanno svolto un’ispezione nelle sedi delle società Vorwerk Management s.r.l. e Vorwerk Italia s.a.s., con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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