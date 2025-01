Brugge-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Dopo il bel successo contro il Milan, per la Juve è di nuovo tempo d’Europa. Oggi, martedì 21 gennaio, i bianconeri affrontano il Club Brugge al Jan Breydel Stadium di Brugge, nella settima partita della fase campionato di Champions League. La squadra di Thiago Motta è al momento quattordicesima, con 11 punti, mentre i belgi sono diciannovesimi con 10 punti conquistati. Dopo la bella prova in campionato contro il Milan, Thiago Motta potrebbe riconfermare Weah e Mbangula, con Nico Gonzalez favorito su Vlahovic al centro dell’attacco. Ecco le probabili formazioni della sfida di stasera alle 21:

Club Brugge (4-2-3-1): Jackers; Sabbe, Mechele, Ordonez, De Cuiyper; Jashari, Onyedika; Talbi, Vanaken, Tzolis, Jutgla

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Weah, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez. La partita di Champions League tra Juventus e Brugge sarà visibile in esclusiva su Sky e su NOW. In tv, i canali Sky saranno il 201 e il 252 (Sky Sport).