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Btp Italia Sì, raccolti quasi 9 miliardi: confermato tasso fisso all’1,6%

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Si è concluso oggi, con 8.842,593 milioni di euro raccolti e 281.140 contratti registrati, il collocamento della prima emissione del Btp Italia Sì, avviata lo scorso 15 giugno. Lo comunica il Mef in una nota. Il tasso minimo garantito definitivo del titolo è confermato sul livello annunciato lo scorso 12 giugno, all’1,6% più il tasso di inflazione nazionale. 

Nel dettaglio, ricorda il ministero, il codice Isin del titolo durante il periodo di collocamento è IT0005713539. Il codice Isin al momento dell’eventuale vendita dei titoli sul mercato secondario a partire dalla data di regolamento in poi sarà IT0005713547. Il numero indice dell’inflazione calcolato alla data di regolamento del titolo è 102,23333. L’importo emesso coincide con il controvalore complessivo dei contratti di acquisto validamente conclusi alla pari sul Mot, il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana, nelle cinque giornate di collocamento, attraverso le due banche dealer Intesa Sanpaolo e Unicredit e il supporto delle due banche co-dealer Banca Monte dei Paschi di Siena e Banco Bpm. 

Il titolo, ricorda infine il Mef, ha data di godimento 23 giugno 2026 e scadenza 23 giugno 2031. Ai sottoscrittori che manterranno il Btp Italia Sì per tutta la durata dei 5 anni verrà garantito anche un premio finale extra pari allo 0,6% del capitale nominale investito. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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