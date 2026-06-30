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Reggio Emilia, uccide a coltellate il titolare di una pizzeria: arrestato

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(Adnkronos) – E’ stato rintracciato e arrestato dalla Polizia di Stato nella notte l’uomo che ha ucciso a coltellate Raffaele Stipa, 60 anni, titolare di una pizzeria a Reggio Emilia. E’ accaduto nella tarda serata di ieri all’interno della pizzeria Yoghi in via Gran Sasso d’Italia, nella zona sud della città. È stata ferita anche la sorella del pizzaiolo che ha tentato di salvare il fratello cercando di fermare l’omicida. La donna ha riportato diverse ferite ed è sotto choc.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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