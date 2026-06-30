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Storie al bivio di sera, oggi 30 giugno: gli ospiti di Monica Setta

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Stasera, martedì 30 giugno, andrà in onda ‘Storie al bivio di sera’ condotto da Monica Setta, alle 21.20 su Rai 2. Ad aprire il nuovo appuntamento è l’intervista a Lory Del Santo, che si racconta a tutto tondo tra carriera e vita privata.  

Segue l’incontro con la presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo, in un percorso che spazia tra i suoi impegni istituzionali e un inedito ritratto della sua vita familiare e personale.  

La serata prosegue con un’esibizione musicale di Al Bano, a cui segue il faccia a faccia con Maria Grazia Cucinotta, che ripercorre il suo percorso nel cinema e i nuovi progetti. Spazio poi a una seconda performance di Al Bano, che precede un’intervista inedita con l’ex premier Giuseppe Conte, incentrata sul rapporto con il figlio, sulla sua famiglia e sui suoi sogni politici e di vita per il futuro.  

Dopo un ulteriore momento in musica, Al Bano si racconta in un’intervista esclusiva con la conduttrice tra aneddoti e retroscena della sua vita. In chiusura, la scena è per Clizia Incorvaia, che racconta il profondo rapporto che la legava a Eleonora Giorgi: un grande affetto che si riflette anche nel rapporto d’amore con il suo piccolo bimbo, adorato nipote dell’attrice. 

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