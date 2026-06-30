Salute: Gnocchi (Novartis), ‘grazie a sinergia tra stakeholder cambio di paradigma verso medicina Video News 30 Giugno 2026 12:56 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Paraguay batte Germania, le lacrime del radiocronista allo stadio – Video Video News Salute: con ‘Pazienti in Agorà’ Sda Bocconi e Novartis insieme per cure più vicine a tutti Video News “Siamo poveri e vincenti”, il ct del Paraguay e l’impresa contro la Germania – Video Video News Competitività, Moratti (FI): “Energia, capitali e neutralità tecnologica per far crescere l’Europa” Video News Brasile ‘miracolo’ al fotofinish, la torcida delle suore esplode – Video Video News Attentato a Sigfrido Ranucci: blitz dei carabinieri – 30/06/2026 Video News San Pietro e Paolo a Roma, Castel Sant’Angelo si illumina con lo spettacolo della girandola – Video News Salute: Mancuso (Salute Donna), ‘advocacy fondamentale per accesso più rapido a cure innovative’ Video News Salute: Otto (Sda Bocconi), ‘sanità si focalizzi su valore per coniugare innovazione e Video News Cisambiente Confindustria sceglie la Calabria: al Parco Biometano Ecoross il confronto sul futuro Video News Salute: Lodi (Irccs), ‘Prevenzione e stili di vita possono ridurre il rischio di demenza’ Video News Ddl Caccia all’esame della Camera, Commissione Ue vigila Carica altri Firenze nubi sparse enter location 32.7 ° C 34.1 ° 32.1 ° 45 % 2.2kmh 29 % Mar 33 ° Mer 32 ° Gio 29 ° Ven 34 ° Sab 37 ° Ultimi articoli Economia Appalti pubblici in Toscana: il mercato cresce a 10,5 miliardi nel 2025 Lavoro Ai: nelle pmi italiane il potenziale c’è ma la ‘maturità’ resta bassa Sport Rally del Casentino, i piloti Movisport chiudono nella top ten: i risultati di Michelini e Scattolon Salute e Benessere Sanità, Mancuso (Salute Donna): “Paziente decida con i clinici il percorso di cura” Cronaca Vigilanza ambientale, la Regione Toscana pubblica il bando per le Guardie Ambientali Volontarie SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Paraguay batte Germania, le lacrime del radiocronista allo stadio – Video Video News Salute: con ‘Pazienti in Agorà’ Sda Bocconi e Novartis insieme per cure più vicine a tutti Video News “Siamo poveri e vincenti”, il ct del Paraguay e l’impresa contro la Germania – Video Video news Video News Paraguay batte Germania, le lacrime del radiocronista allo stadio – Video Video News Salute: con ‘Pazienti in Agorà’ Sda Bocconi e Novartis insieme per cure più vicine a tutti Video News “Siamo poveri e vincenti”, il ct del Paraguay e l’impresa contro la Germania – Video