Tech, Meini (PwC Italy): “Rischio di concentrazione sul mercato del venture capital molto elevato” Video News 30 Giugno 2026 14:11 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Paraguay batte la Germania, il presidente: “Festa nazionale” – Video Video News Saldi estivi 2026, quando iniziano: il calendario Video News Paraguay batte Germania, le lacrime del radiocronista allo stadio – Video Video News Salute: Gnocchi (Novartis), ‘grazie a sinergia tra stakeholder cambio di paradigma verso medicina Video News Salute: con ‘Pazienti in Agorà’ Sda Bocconi e Novartis insieme per cure più vicine a tutti Video News “Siamo poveri e vincenti”, il ct del Paraguay e l’impresa contro la Germania – Video Video News Competitività, Moratti (FI): “Energia, capitali e neutralità tecnologica per far crescere l’Europa” Video News Brasile ‘miracolo’ al fotofinish, la torcida delle suore esplode – Video Video News Attentato a Sigfrido Ranucci: blitz dei carabinieri – 30/06/2026 Video News San Pietro e Paolo a Roma, Castel Sant’Angelo si illumina con lo spettacolo della girandola – Video News Salute: Mancuso (Salute Donna), ‘advocacy fondamentale per accesso più rapido a cure innovative’ Video News Salute: Otto (Sda Bocconi), ‘sanità si focalizzi su valore per coniugare innovazione e Carica altri Firenze cielo coperto enter location 34.5 ° C 35.4 ° 33.8 ° 37 % 3.9kmh 97 % Mar 31 ° Mer 31 ° Gio 31 ° Ven 34 ° Sab 37 ° Ultimi articoli Cronaca Contrabbando di tessuti nel pratese: sequestro da 11 milioni di euro tra Prato e Firenze Salute e Benessere Gnocchi (Novartis): “Voce pazienti essenziale perché sia basata sul valore” Salute e Benessere A Roma il premio ‘Eccellenze dell’informazione scientifica e la centralità del paziente’ Cronaca Maxi sequestro di orti illegali a Prato: 14 ettari di terreno sotto inchiesta Salute e Benessere Campitiello: “In Italia 17 mln di donne in menopausa, serve più sostegno” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Paraguay batte la Germania, il presidente: “Festa nazionale” – Video Video News Saldi estivi 2026, quando iniziano: il calendario Video News Paraguay batte Germania, le lacrime del radiocronista allo stadio – Video Video news Video News Paraguay batte la Germania, il presidente: “Festa nazionale” – Video Video News Saldi estivi 2026, quando iniziano: il calendario Video News Paraguay batte Germania, le lacrime del radiocronista allo stadio – Video