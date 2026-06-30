Paraguay batte Germania, le lacrime del radiocronista allo stadio – Video Video News 30 Giugno 2026 13:06 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Salute: Gnocchi (Novartis), ‘grazie a sinergia tra stakeholder cambio di paradigma verso medicina Video News “Siamo poveri e vincenti”, il ct del Paraguay e l’impresa contro la Germania – Video Video News Competitività, Moratti (FI): “Energia, capitali e neutralità tecnologica per far crescere l’Europa” Video News Brasile ‘miracolo’ al fotofinish, la torcida delle suore esplode – Video Video News Attentato a Sigfrido Ranucci: blitz dei carabinieri – 30/06/2026 Video News San Pietro e Paolo a Roma, Castel Sant’Angelo si illumina con lo spettacolo della girandola – Video News Salute: Mancuso (Salute Donna), ‘advocacy fondamentale per accesso più rapido a cure innovative’ Video News Salute: Otto (Sda Bocconi), ‘sanità si focalizzi su valore per coniugare innovazione e Video News Cisambiente Confindustria sceglie la Calabria: al Parco Biometano Ecoross il confronto sul futuro Video News Salute: Lodi (Irccs), ‘Prevenzione e stili di vita possono ridurre il rischio di demenza’ Video News Ddl Caccia all’esame della Camera, Commissione Ue vigila Video News Camere di Commercio: il Centro Studi Tagliacarne compie 40 anni. Intervista al DG Gaetano Fausto Carica altri Firenze nubi sparse enter location 32.7 ° C 34.1 ° 32.1 ° 45 % 2.2kmh 29 % Mar 33 ° Mer 32 ° Gio 29 ° Ven 34 ° Sab 37 ° Ultimi articoli Economia Appalti pubblici in Toscana: il mercato cresce a 10,5 miliardi nel 2025 Lavoro Ai: nelle pmi italiane il potenziale c’è ma la ‘maturità’ resta bassa Sport Rally del Casentino, i piloti Movisport chiudono nella top ten: i risultati di Michelini e Scattolon Salute e Benessere Sanità, Mancuso (Salute Donna): “Paziente decida con i clinici il percorso di cura” Cronaca Vigilanza ambientale, la Regione Toscana pubblica il bando per le Guardie Ambientali Volontarie SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Salute: Gnocchi (Novartis), ‘grazie a sinergia tra stakeholder cambio di paradigma verso medicina Video News “Siamo poveri e vincenti”, il ct del Paraguay e l’impresa contro la Germania – Video Video News Competitività, Moratti (FI): “Energia, capitali e neutralità tecnologica per far crescere l’Europa” Video news Video News Salute: Gnocchi (Novartis), ‘grazie a sinergia tra stakeholder cambio di paradigma verso medicina Video News “Siamo poveri e vincenti”, il ct del Paraguay e l’impresa contro la Germania – Video Video News Competitività, Moratti (FI): “Energia, capitali e neutralità tecnologica per far crescere l’Europa”