32.7 C
Firenze
martedì 30 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Francesca Lollobrigida presto mamma bis: l’annuncio con il piccolo Tommaso

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Francesca Lollobrigida diventerà mamma per la seconda volta. La campionessa azzurra del pattinaggio di velocità ha annunciato sui social l’arrivo di un nuovo membro nella famiglia Lollobrigida-Angeletti.  

Le prime immagini – condivise dalla pagina ufficiale di Verissimo – ritraggono Lollobrigida con indosso la tuta della nazionale italiana, appoggiata su un tronco in riva al mare con il pancione ben in vista mentre tra le mani tiene una maglia azzurra misura bambino.  

 

 

Poi, in un altro scatto in bianco e nero mostra il piccolo Tommaso, il primo figlio avuto dal marito Matteo Angeletti, che bacia teneramente il pancione della madre, accompagnato dalla scritta: “Promosso a fratello maggiore”. 

In un’intervista all’Adnkronos, lo scorso febbraio, la bicampionessa olimpica nei 3000 e nei 5000 metri ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 aveva parlato della maternità nel mondo dello sport: “Io non sarei riuscita a fare tutto questo senza la mia famiglia, la Federghiaccio e il mio gruppo sportivo. È un lavoro di squadra, senza supporto non si va lontano. Con il ‘Progetto mamma’ la Federazione mi è stata accanto in ogni fase. Senza quell’aiuto, con ogni probabilità, questi due ori non sarebbero arrivati”, aveva detto.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
32.7 ° C
34.1 °
32.1 °
45 %
2.2kmh
29 %
Mar
33 °
Mer
32 °
Gio
29 °
Ven
34 °
Sab
37 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2197)ultimora (1334)Video Adnkronos (492)salute (83)sport (81)Tecnologia (69)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati