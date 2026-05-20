20.2 C
Firenze
mercoledì 20 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Bullismo, Mulè (Fi): “Non servono nuovi reati ma prevenzione”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Per contrastare il bullismo non bisogna “tipizzare nuove fattispecie di reato” ma “intercettare forme e misure di prevenzione e uscire da una logica per cui pensiamo di risolvere con le bacchettate, in senso metaforico, quello che può essere il fenomeno del bullismo”. Così il vicepresidente della Camera dei deputati Giorgio Mulè di Forza Italia, nel suo intervento alla Maratona del Bullismo 2026 organizzata dall’Osservatorio Nazionale sul bullismo e sul disagio giovanile al palazzo dell’Informazione dell’Adnkronos. 

Secondo Mulè “abbiamo una deriva che rischia di essere incontrollata: siamo in una fase nuova i tempi sono maledettamente veloci rispetto alle azioni di contrasto. Mentre prima si inneggiava all’uso delle armi, coltelli e pistole soltanto prendendo e ripostando dei video, adesso guardate cosa succede a Palermo, Napoli, Siena, Milano: i ragazzi, dai 12-13 anni in su, vogliono prendere quelle armi, le calibro 9, i kalashnikov e si riprendono in una dimensione criminale che è figlia di un fenomeno che non abbiamo saputo curare. Siccome ora sono in possesso di strumenti anche letali, non vorrei che affrontassimo un tema con le diottrie di un fenomeno che ha già superato una soglia di attenzione. Tra un anno non vorrei ci trovassimo a commentare fenomeni tragici e drammatici legati, come già successo, al cyberbullismo”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
20.2 ° C
21.3 °
19.3 °
58 %
0.5kmh
65 %
Mer
24 °
Gio
28 °
Ven
29 °
Sab
28 °
Dom
28 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2404)ultimora (1207)Video Adnkronos (416)ImmediaPress (274)lavoro (111)salute (97)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati