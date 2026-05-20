15.3 C
Firenze
mercoledì 20 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Palermo-Catanzaro: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Semifinale di ritorno nei playoff di Serie B. Oggi, mercoledì 20 maggio, il Palermo ospita il Catanzaro – in diretta tv e streaming – nel penultimo atto degli spareggi per la promozione in Serie A. Allo stadio Barbera si riparte con i calabresi in netto vantaggio nel doppio confronto, visto che all’andata i giallorossi si sono imposti per 3-0 sulla squadra di Inzaghi. La vincente troverà in finale il Monza, che ha superato la Juve Stabia nella prima semifinale. 

 

La semifinale di ritorno tra Palermo e Catanzaro è in programma oggi, mercoledì 20 maggio, alle ore 20. Ecco le probabili formazioni: 

Palermo (3-4-2-1): Joronen; Peda, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Johnsen, Gyasi; Pohjanpalo. All. Inzaghi. 

Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Matias Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Petriccione, Alesi; Iemmello, Liberali; Pittarello. All. Aquilani 

 

Palermo-Catanzaro sarà trasmessa in diretta televisiva, tramite smart tv, da Dazn, Prime Video e OneFootball, abbonandosi a LaB Channel. Il match si potrà seguire anche in streaming sulle app e le piattaforme web di Dazn, Prime Video e OneFootball. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
15.3 ° C
16.1 °
14.4 °
76 %
1kmh
100 %
Mer
25 °
Gio
28 °
Ven
29 °
Sab
28 °
Dom
28 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2387)ultimora (1200)Video Adnkronos (416)ImmediaPress (271)lavoro (110)salute (96)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati