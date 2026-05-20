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Modi a Roma, cinque italiane incantano con le danze classiche indiane: lo spettacolo ‘Trigalbandi’

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(Adnkronos) – In occasione della visita a Roma del premier indiano Narendra Modi, l’accoglienza della comunità indiana in Italia si è trasformata anche in un momento di celebrazione culturale. All’arrivo del leader indiano nella Capitale, cinque danzatrici italiane accomunate dalla passione per la danza classica indiana hanno presentato ‘Trigalbandi’, spettacolo che unisce Bharatanatyam, Kuchipudi e Kathak, tre tra gli stili più rappresentativi della tradizione coreutica dell’India. 

Protagoniste dell’esibizione sono state Svamini Atmananda Giri, Martina Meenakshi Argada, Lucrezia Maniscotti, Valeria Vespaziani e Rosella Fanelli.  

 

L’iniziativa si inserisce nel clima di rafforzamento delle relazioni culturali tra Italia e India, al centro anche dell’incontro romano tra Modi e la premier Giorgia Meloni, culminato con la visita serale al Colosseo e una serie di appuntamenti istituzionali dedicati alla cooperazione bilaterale. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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