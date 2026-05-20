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Sinner al Roland Garros, quando gioca? Date, orari e dove vederlo in tv

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Quando gioca Jannik Sinner? Il tennista azzurro vinto da pochi giorni gli Internazionali d’Italia 2026, battendo Ruud nella finale del Masters 1000 di Roma e riportando un italiano a vincere il torneo di casa 50 anni dopo Adriano Panatta. Ora, ad attendere Sinner, c’è il Roland Garros, a cui arriva dopo la finale-maratona persa al quinto set lo scorso anno contro Alcaraz, che salterà Parigi dopo l’infortunio al polso rimediato a Barcellona, e da testa di serie numero 1.  

L’obiettivo è quello di conquistare l’unico Slam che ancora gli manca e completare così il Career Grande Slam, come già fatto dal rivale spagnolo a inizio anno con il trionfo agli Australian Open. 

 

Il debutto di Sinner al Roland Garros avverrà al primo turno dello Slam parigino, l’ultimo che gli manca in bacheca per completare il Career Grand Slam, già portato a casa dal rivale Alcaraz dopo il trionfo degli Australian Open. Il primo turno maschile, da cui partirà la rincorsa dell’azzurro, è in programma tra domenica 24 e martedì 26 maggio. 

 

Ecco tutte le date della prossima edizione del Roland Garros: 

Domenica 24 maggio: Primo turno (a partire dalle ore 11) 

Lunedì 25 maggio: Primo turno 

Martedì 26 maggio: Primo turno 

Mercoledì 27 maggio: Secondo turno 

Giovedì 28 maggio: Secondo turno 

Venerdì 29 maggio: Terzo turno 

Sabato 30 maggio: Terzo turno 

Domenica 31 maggio: Ottavi di finale 

Lunedì 1 giugno: Ottavi di finale 

Martedì 2 giugno: Quarti di finale 

Mercoledì 3 giugno: Quarti di finale 

Venerdì 5 giugno: Semifinali (a partire dalle ore 14.30) 

Domenica 7 giugno: Finale (alle ore 15) 

 

Le partite del Roland Garros, comprese quindi quelle di Jannik Sinner, saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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