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Gf Vip, Antonella Elia ritrova Pietro Delle Piane: la sorpresa e la promessa fuori dalla Casa

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Domani ti chiamo e parliamo”. È questa la promessa di Antonella Elia fatta a Pietro Delle Piane, suo ex fidanzato, stasera nel corso della finale del Grande Fratello Vip. L’ultimo incontro tra i due risale a due mesi fa, quando lui era entrato nella Casa per avere un chiarimento diretto con la vip senza, tuttavia, ottenere un riscontro. A distanza di tempo e dopo aver avuto del tempo per pensare, la concorrente ha ammesso di aver sentito la mancanza di Delle Piane.  

Dopo aver ritrovato una rosa con un bigliettino scritto a mano, Pietro Delle Piane è entrato dalla porta rossa per ritrovare la sua ex fidanzata, con cui vorrebbe un riappacificamento. “Tu non sei una donna grande, tu sei una grande! Hai fatto un Grande Fratello strepitoso”, ha esclamato l’attore.  

Poi, la promessa di risentirsi fuori dal Grande Fratello per ottenere un confronto lontano dalle telecamere. “L’altra volta mi hai trattato malissimo e ci sono rimasto molto male. Ho bisogno di parlare con te, di chiarirci”, ha ribaduto lui. “Mi sembra più adulto. È diverso”, ha risposto Elia, felice di rivederlo, anche se ha provato a mantenere le distanze: “Lui pensa già di avermi in pugno, ma non ha capito nulla”, ha detto ironicamente.  

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