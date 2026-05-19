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Investita accidentalmente dall’auto del papà, muore bimba di 2 anni

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Tragedia a Bollengo, comune del Canavese, dove una bimba di 2 anni è morta questa mattina per le ferite riportate in un incidente sul quale sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta sequenza dell’accaduto. Secondo le prime informazioni, la piccola sarebbe stata investita per una tragica fatalità dall’auto guidata dal padre durante una manovra nel cortile di casa: all’improvviso la bimba sarebbe uscita dall’abitazione e sarebbe stata investita. Subito soccorsa, è stata trasportata in ospedale ma gli sforzi dei sanitari per salvarle la vita si sono rivelati inutili. 

“Non ci sono parole per una tragedia che colpisce l’intero comune”, le parole del sindaco di Bollengo Luigi Ricca, all’Adnkronos. “Il dolore della famiglia è il dolore di tutta la nostra comunità, siamo solidali e vicini anche se purtroppo le parole non servono a nulla”, aggiunge Ricca.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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