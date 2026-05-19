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Famiglia nel bosco, Pillon: “Depositata contro perizia, inemendabili e severi errori”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Continua a colpi di perizie la battaglia legale della cosiddetta famiglia nel bosco di Palmoli da cui sono stati allontanati i figli e collocati in una struttura protetta di Vasto.  

“Questa mattina i consulenti di parte Tonino Cantelmi e Martina Aiello hanno depositato le osservazioni alla consulenza tecnica d’ufficio nel caso della famiglia Trevallion-Birmingham. Si tratta di una vera e propria contro-perizia di oltre 300 pagine che, con solide argomentazioni scentifiche e un corredo logico-argomentativo supportato da un copioso apparato di note e riferimenti alla più attuale letteratura in materia, mette in luce gli inemendabili e severi errori della perizia”, scrive in una nota, l’avvocato Simone Pillon, nuovo legale di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham.  

“In particolare, oltre agli svarioni tecnici e di metodo, a volte anche grossolani, individuati nella consulenza – spiega il legale – emerge il tentativo di adoperare le legittime scelte educative per fondare un pregiudizio di inadeguatezza. Ciò finisce per mettere gravemente a rischio il benessere e lo sviluppo dei minori e per punire i genitori la cui unica colpa è quella di non volersi uniformare ai modelli sociali preferiti dalla consulente tecnica. Sono molto grato ai consulenti per la preziosa attività svolta e per le puntuali osservazioni redatte. Mi auguro che possano essere occasione di riflessione per il Tribunale e per gli altri soggetti coinvolti nella vicenda affinché si giunga ad una soluzione equilibrata e condivisa”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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