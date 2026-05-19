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Arsenal vince Premier League dopo 22 anni, Manchester City pari con Bournemouth

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(Adnkronos) –
L’Arsenal vince la Premier League 2025-2026 e torna campione d’Inghilterra a 22 anni dall’ultimo trionfo. I gunners conquistano il 14esimo titolo della propria storia grazie al pareggio del Manchester City per 1-1 sul campo del Bournemouth – con gol di Kroupi al 39′ e Haaland al 95′ – nella penultima giornata in calendario. Resta da giocare il 38esimo e ultimo turno, l’Arsenal comanda la classifica con 82 punti. Il City è a quota 78 e non può più agganciare i londinesi. La formazione allenata da Mikel Arteta festeggerà il titolo domenica 24 maggio facendo visita al Crystal Palace. 

Il Manchester City, invece, ospiterà l’Aston Villa: sarà l’ultima partita per Pep Guardiola sulla panchina dei citizens. Il manager catalano lascerà il club dopo 10 anni ricchissimi di successi, con un palmares impreziosito in particolare da una Champions League e da 6 edizioni della Premier. 

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