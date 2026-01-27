10.1 C
Burlon (Cons. miele Dolomiti Bellunesi Dop): “Nostro miele naturalmente bio”

Ultima ora
(Adnkronos) – “Il miele Dop è prodotto in un determinato territorio dalle caratteristiche uniche. Nel nostro caso parliamo del miele prodotto all’interno del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, prodotto in una zona dove ci sono pochissimi insediamenti industriali e quindi naturalmente biologico”. Così Mario Burlon del Consorzio di tutela Miele delle Dolomiti Bellunesi Dop, all’incontro ‘Alleanza per le Api’, organizzato da Fai – Federazione apicoltori italiana e Fondazione Qualivita, in collaborazione con McDonald’s, presso il ministero dell’Agricoltura a Roma. Un’occasione per promuovere la salvaguardia dell’apicoltura italiana e il rafforzamento delle filiere del miele.  

economia

