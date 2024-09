Cagliari, accoltella il padre alla schiena con un machete: 17enne in carcere

(Adnkronos) – Un 17enne ha accoltellato alla schiena il padre 40enne ed è stato trovato in casa armato di machete dalla madre che è fuggita e ha dato l’allarme. E’ successo a Quartu Sant’Elena, nel Cagliaritano. Il padre è ora ricoverato in ospedale, grave ma non in pericolo di vita. Inizialmente i genitori hanno cercato di ‘coprire’ il figlio, attribuendo la responsabilità a uno sconosciuto che stava tentando di rubare uno scooter all’esterno dell’abitazione. Il 17enne si trova ora nel carcere minorile di Quartucciu. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)