Cagliari, accoltella il padre durante una lite: arrestato 15enne

(Adnkronos) – È stato arrestato il ragazzino di 15 anni che ieri sera ha accoltellato il padre a Siliqua, nel Sud della Sardegna. L’uomo di 40 anni e il figlio adolescente si trovavano in auto quando è scoppiata una lite ed è degenerata quando il ragazzo ha ferito alla gola il padre con un coltello. L’uomo era stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari per poi essere trasferito al Santissima Trinità, le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Da subito i carabinieri della Stazione di Siliqua stavano cercando il figlio e lo hanno trovato che vagava a piedi. Il ragazzino è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)