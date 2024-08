Camera, oggi question time con quattro ministri

(Adnkronos) – Si terrà oggi, alle 15, il question time con quattro ministri trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. A rispondere alle interrogazioni alla Camera saranno Piantedosi, Ciriani, Santanchè e Pichetto Fratin. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, “risponde a una interrogazione – rivolta al ministro per gli Affari regionali e le Autonomie – sugli intendimenti in ordine alla sospensione dei negoziati con le regioni interessate a forme di autonomia differenziata, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e del relativo finanziamento (Santillo – M5S)”. La ministra del Turismo, Daniela Garnero Santanchè, si legge in una nota, “risponde a una interrogazione sul fenomeno del sovraffollamento turistico, anche al fine di favorire il più ampio accesso al patrimonio culturale e paesaggistico (Faraone – IV-C-RE)”. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, “risponde a interrogazioni sulla presenza della criminalità organizzata nel territorio del comune di Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli (Borrelli – AVS); sulle condizioni dell’ordine pubblico nella provincia di Verona, con particolare riferimento all’incremento degli organici delle forze dell’ordine (Boscaini – FI-PPE); sulle iniziative per il contrasto al fenomeno della violenza sulle donne, con particolare riferimento al funzionamento efficace dei braccialetti elettronici e all’applicazione di misure a tutela della persona offesa (Onori – AZ-PER-RE); sull’entità degli sbarchi e dei rimpatri degli immigrati irregolari (Iezzi – Lega); sui risultati delle politiche del Governo in materia migratoria, anche in vista di ulteriori iniziative in campo internazionale volte a contrastare la migrazione irregolare e il traffico di esseri umani (Foti – FDI); sulle criticità, anche in termini di risorse umane e finanziarie, relative alla realizzazione dei centri per i migranti in Albania (Bonafé – PD-IDP)”. Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, “risponde a una interrogazione sulle iniziative di competenza volte a garantire la trasparenza e l’efficacia delle operazioni di gestione dei rifiuti speciali, anche alla luce dell’incendio sviluppatosi presso il comprensorio militare di Persano, in provincia di Salerno (Lupi – NM(N-C-U-I)-M)”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)