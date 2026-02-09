11.3 C
Firenze
lunedì 9 Febbraio 2026
Carlo Conti, il figlio Matteo compie 12 anni: la dedica speciale

REDAZIONE
(Adnkronos) –
Carlo Conti ha celebrato sui social il compleanno del figlio Matteo, nato dall’amore con la moglie Francesca Vaccaro. Matteo ieri, domenica 8 febbraio, ha compiuto 12 anni, un traguardo importante che il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2026 ha scelto di festeggiare pubblicamente con una dedica speciale.  

A corredo di uno scatto che ritrae la famiglia al completo, Conti ha scritto: “Ricordati sempre che il babbo e la mamma saranno sempre vicino a te nel lungo percorso del viale della vita”. Un’immagine intensa che racconta il forte legame che unisce madre, padre e figlio.  

Ospite domenica 1 febbraio a Verissimo, il conduttore aveva sottolineato quanto la famiglia rappresenti oggi la sua priorità assoluta: “Con la nascita di mio figlio sono cambiate le priorità nella mia famiglia, per fortuna le disponibilità economiche non mancano e ho avuto la fortuna di poter rallentare con il lavoro”. 

 

Speciale anche la dedica della mamma Francesca Vaccaro che sui social ha condiviso un messaggio di forte impatto: “Ci pensi mai che un giorno tuo figlio diventerà un fidanzato, un marito, un compagno… Io sì, e spesso. Ed è proprio allora che mi dico: mettici tutta te stessa. Insegnagli ad amare, a rispettare e a comprendere una donna. Riempilo di amore, perché un giorno diventi un uomo con valori, capace di amare incondizionatamente, proprio come lo ami tu oggi. Cresci un uomo che sappia rispettare le donne come rispetta la sua mamma. Buon compleanno amore mio”, ha scritto.  

