Caso Garlasco, la madre di Sempio convocata dai carabinieri sceglie di non rispondere

La madre di Andrea Sempio non ha risposto alle domande dopo essere stata convocata dai carabinieri di Milano negli uffici del comando di via della Moscova per i fatti del 13 agosto 2007, giorno dell’omicidio di Chiara Poggi. Sempio, 37enne amico del fratello della vittima,

è indagato dalla Procura di Pavia per il concorso nell’omicidio della ventiseienne, un delitto per cui è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere l’allora fidanzato Alberto Stasi. La madre di Sempio era accompagnata dall’avvocata Angela Taccia e ha deciso di non rispondere come è sua facoltà, in quanto prossima congiunta dell’indagato. Prima di Pasqua Andrea Sempio è stato sottoposto a un secondo rilievo delle impronte digitali nella stazione carabinieri di Milano Porta Garibaldi, dopo quello fatto con il laser lo scorso 4 marzo. Sempio si è presentato spontaneamente insieme al suo legale, Angela Taccia. Era stato informato “che il vetrino dello scanner con cui erano state prese le impronte con il laser era sporco, quindi non si leggevano bene. Per questo i carabinieri hanno deciso di riconvocare Andrea per riprendergli le impronte con il metodo classico, quello dell’inchiostro”, aveva raccontato all’Adnkronos l’avvocata Taccia, assicurando che “è stato solo ripetuto il rilievo dattiloscopico, non è stato fatto alcun altro accertamento”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)