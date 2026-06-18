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Catania, 66enne ucciso e abbandonato in campagna: arrestata una donna

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(Adnkronos) – Svolta nelle indagini sull’omicidio di Giuseppe Florio, il 66enne trovato morto il 26 aprile nelle campagne di Mitogio, nel Comune di Castiglione di Sicilia (Catania). I carabinieri hanno arrestato per il reato di omicidio aggravato in concorso una donna di 53 anni, originaria di Sesto San Giovanni e domiciliata in provincia di Vercelli. Il provvedimento è stato emesso dal gip su richiesta della procura di Messina.  

La donna era già stata fermata il 27 aprile per occultamento dl cadavere ma non era stata applicata alcuna mlsura cautelare ed era stata scarcerata. Successive indagini, eseguite anche con il supporto tecnico della sezione cyber dei carabinieri di Catania, hanno permesso di acquisire nuovi indizi. In particolare, le intercettazioni ambientali e telefoniche del periodo successivo alla scarcerazione, hanno fornito, sottolineano gli investigatori, “un serio riscontro alle ipotesi accusatorie di concorso della donna, tratta in arresto, nell’omicidio di Giuseppe Florio”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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