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Cattelan non sarà a ‘Ballando con le Stelle’, la smentita arriva via social

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(Adnkronos) – “Ballando con le fake news”. Usa l’ironia, com’è nel suo stile, Alessandro Cattelan, che sui social smentisce così le voci su una sua presunta presenza come concorrente nella prossima edizione di ‘Ballando Con Le Stelle’.  

Il conduttore pubblica un video nelle storie di Instagram, improvvisando un balletto sulle note di ‘The Time Of My Life’ e scrivendo in sovrimpressione ‘Ballando con le fake news’. Una chiara allusione alle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, che ora si rivelano dunque rumors senza fondamento. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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