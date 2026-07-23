31.2 C
Firenze
giovedì 23 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Caso Fakir, al Tg1 immagini body cam poliziotti. Legale agenti: “Contatto con altre persone”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il Tg1 ha mostrato in esclusiva le immagini della body Cam dei poliziotti intervenuti per fermare Abderrahim Fakir domenica scorsa a Bologna. Il video mostra la progressione di tutte fasi dell’intervento della polizia. E’ da poco passato mezzogiorno e le mani degli agenti sono poggiate sia su Fakir, che sull’uomo con cui è venuto a contatto. Dopo aver atteso 40 minuti sperando che si calmasse, gli agenti temono che la situazione possa degenerare perché il 42enne si sarebbe scagliato contro un’auto.  

La bodycam privata del poliziotto riprende i momenti in cui Fakir viene placcato e immobilizzato, l’arrivo dei soccorritori e la rianimazione. Il video delle bodycam è stato consegnato in procura ma la difesa ha potuto visionarlo e conservarlo perché di proprietà del poliziotto. “C’è un momento di contatto con altre persone che erano prossime a un’auto e che entrano in un contatto con lui – spiega Gabriele Bordoni, legale difensore degli agenti – A questo punto è evidente che i poliziotti devono intervenire e devono risolvere questa situazione”.  

Anche la difesa della vittima chiede di poterla acquisire e contesta la manovra di rianimazione in cui Fakir legato mani e piedi: “E’ intollerabile che fosse stato lasciato ammanettato mani e piedi anche in una procedura delicata – dice il legale della famiglia della vittima Fabio Anselmo – e questo ovviamente non è colpa dei sanitari ma è responsabilità degli agenti”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
31.2 ° C
33 °
30.4 °
38 %
3.1kmh
27 %
Gio
32 °
Ven
32 °
Sab
35 °
Dom
35 °
Lun
35 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1780)ultimora (1099)Video Adnkronos (361)Tecnologia (78)salute (57)sport (55)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati