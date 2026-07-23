Undo Group: “Perfezionata l’acquisizione del progetto Stone”

(Adnkronos) – Undo Group ha perfezionato, attraverso la controllata Nankurunaisa Srl, l’acquisizione del Progetto ‘Stone’, un portafoglio di asset fotovoltaici composto da circa 40 MW di impianti già realizzati e in esercizio e da ulteriori 10 MW di progetti in fase di sviluppo, distribuiti in diverse aree del territorio nazionale. L’operazione, il cui closing è avvenuto all’inizio di luglio, si inserisce nel piano di crescita industriale del Gruppo, fondato su un modello che combina sviluppo organico e acquisizioni strategiche di asset a elevato valore. “Con il Progetto ‘Stone’ Undo Group dispone di un parco impianti sempre più diversificato per distribuzione geografica e fase del ciclo di vita – si legge in una nota -. Il Gruppo consolida così il proprio ruolo di operatore industriale integrato, capace di presidiare l’intera filiera delle energie rinnovabili, con una capacità installata di oltre 140 MW”. Gran parte degli impianti, inoltre, sarà integrata con sistemi di accumulo a batteria (Bess), con l’obiettivo di stabilizzare la volatilità oraria dei prezzi di mercato dell’energia.

“Questa acquisizione conferma una strategia che punta a costruire valore industriale nel lungo periodo – dice Umberto Deodati, ceo di Undo Group –. Il Progetto ‘Stone’ ci consente di crescere sia con asset già produttivi sia con iniziative in sviluppo, sulle quali potremo mettere a frutto il know-how maturato lungo tutta la filiera. Continuiamo a investire in un modello integrato che unisce competenze tecniche, finanziarie e gestionali, rafforzando la nostra capacità di accompagnare ogni progetto lungo l’intero ciclo di vita”. Controparte venditrice dell’operazione è Alpicapital Spa, compagine composta da industriali bresciani e trentini. Undo Group è stato assistito da Advant Nctm in qualità di advisor legale, da Bit Spa come advisor tecnico e da L&B Partners Avvocati Associati come advisor fiscale. Alpicapital è stata assistita da Green Horse Legal Advisory, quale advisor legale, e da Green Horse Financial Advisory e Bettoni Mameli Stp Spa, quali advisors finanziari. Il finanziamento dell’operazione è stato messo a disposizione da Unicredit.

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