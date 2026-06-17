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Chi l’ha visto?, stasera su Rai 3: le anticipazioni della nuova puntata

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
‘Chi l’ha visto?’ torna oggi, mercoledì 17 giugno, con una nuova puntata in onda alle 21.15 su Rai 3. Al centro del nuovo appuntamento, il caso delle due ragazze che si sono allontanate di notte da una casa-famiglia in Abruzzo. La Procura ha aperto un fascicolo per sottrazione di minore contro ignoti e il padre ha denunciato i responsabili della comunità per mancata vigilanza. Ma il responsabile della struttura afferma che le ragazze erano seguite e che non avevano dato nessun segnale. Come si sono allontanate di notte? C’era qualcuno ad aspettarle? 

E poi il cosiddetto ‘giallo di Rimini’: dopo quasi due anni di carcere, Louis Dassilva viene assolto e scarcerato. Ma allora chi ha ucciso Pierina Paganelli? Gli avvocati di Dassilva hanno chiesto di prendere in considerazione cinque piste alternative: la prima riguarda un capello (che era tra le labbra della donna) che l’inviato di ‘Chi l’ha visto?’ Giuseppe Pizzo ha scoperto non essere stato repertato. In studio, in diretta, Loris Bianchi, il fratello di Manuela.  

Infine, il caso di mamma e figlia morte avvelenate a Pietracatella: sul telefono di Antonella Di Ielsi sarebbero stati trovati elementi utili alle indagini e un’amica di famiglia è stata denunciata per favoreggiamento. 

Come sempre spazio agli appelli, alle richieste di aiuto, alle segnalazioni dei telespettatori di persone in difficoltà. 

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