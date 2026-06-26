Barcellona, Carbone (Henkel): “Alla Sagrada Familia usato in modo inedito un prodotto già esistente”

(Adnkronos) – “Il progetto Henkel per la Sagrada Familia ha riguardato le sei torri più alte della Basilica. La nostra soluzione ha dovuto rispondere a requisiti tecnici estremamente sfidanti: unire materiali diversi – come la pietra e il metallo – garantire resistenza a carichi di compressione elevati e assicurare durabilità in una città come Barcellona, esposta a fattori ambientali complessi come umidità, aria salina, escursioni termiche, inquinamento e vibrazioni urbane. L’innovazione, in questo caso, non è stata creare qualcosa da zero, ma riconoscere il potenziale di un prodotto già nel nostro portafoglio, Loctite, utilizzandolo in modo inedito per svelarne capacità inesplorate”. Così Laura Carbone, Team marketing lead di Henkel Italia, Spagna, Portogallo e Grecia, commentando la collaborazione con la Fundaciòn Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Familia, che ha reso possibile il completamento delle sei torri principali della Basilica, tra cui quella di Gesù Cristo. I risultati della partnership sono stati illustrati nel corso di un evento esclusivo organizzato dall’azienda a Barcellona, all’interno della Basilica, opera del genio artistico di Antoni Gaudí.

In qualità di partner, Henkel ha contribuito significativamente al progetto grazie alle proprie tecnologie adesive. “L’innovazione risiede anche nel modo in cui la soluzione Loctite è stata applicata – spiega Carbone – Abbiamo infatti reso possibile l’assemblaggio dei moduli in prossimità del sito di estrazione e non più in quota. Un passaggio che ha semplificato il processo produttivo e ridotto sensibilmente i tempi di costruzione, permettendo di arrivare pronti a un appuntamento cruciale per la città di Barcellona e la sua Basilica”, ovvero il 10 giugno, data del centenario della morte di Antoni Gaudí. Un progetto, quello della Sagrada Familia, “che rafforza il posizionamento dei nostri brand – afferma Carbone – e riassume in modo concreto i valori fondanti di Loctite, il marchio di riferimento di Henkel nell’adesione industriale: competenza, innovazione, partnership e sostenibilità”. Le esigenze del committente “erano molteplici, complesse e in parte senza precedenti – aggiunge – Abbiamo lavorato per individuare la soluzione più adatta, mettendo al centro la progettualità e la capacità di rendere la struttura duratura” e per farlo “abbiamo costituito un team internazionale di circa 20 esperti che ha lavorato a stretto contatto per rispondere alle necessità del cantiere”.

“È qui che si manifesta concretamente il nostro approccio pionieristico – osserva Carbone – Non ci limitiamo a sviluppare prodotti altamente performanti, ma ripensiamo il modo in cui vengono utilizzati per generare valore lungo tutto il processo. In questo senso, la nostra soluzione è completa: unisce, sigilla, rinforza e garantisce la longevità dell’edificio nel lungo termine. Un progetto come la Sagrada Familia ha per Henkel un impatto che va oltre il singolo intervento e rappresenta una dimostrazione su scala globale della nostra capacità di affrontare sfide uniche ad alta complessità. Gli elementi distintivi della nostra leadership che emergono da questo progetto sono tre: la capacità di lavorare su applicazioni personalizzate, la collaborazione stretta con i nostri clienti e l’integrazione tra ricerca scientifica e applicazione concreta. Così consolidiamo il nostro ruolo di partner strategico in progetti complessi e dal grande valore aggiunto”. “Come diceva Gaudí – conclude – ‘Prima l’amore e poi la tecnica’. Per noi questo si traduce in passione per il nostro lavoro, unita ad abilità ingegneristica e capacità di innovare”.

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