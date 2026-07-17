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Cina, frana a Chongqing: almeno 8 morti e 34 dispersi

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Una frana ha travolto la contea di Pengshui, nella municipalità cinese di Chongqing, provocando almeno otto vittime e lasciando 34 persone disperse. Secondo quanto riferito dall’emittente statale Cctv, il cedimento si è verificato intorno alle 9:10 ora locale (le 3:10 in Italia), interessando una zona residenziale e commerciale ai piedi di una montagna. Oltre 800 soccorritori sono stati mobilitati per le operazioni di emergenza: 18 persone rimaste intrappolate sono state estratte dalle macerie, ma otto di loro sono state dichiarate morte. 

Il presidente cinese Xi Jinping ha ordinato alle autorità di accelerare gli accertamenti sulle cause del disastro e di “individuare ed eliminare i rischi di calamità geologiche e altri potenziali pericoli”. L’area colpita è caratterizzata da un terreno montuoso e ripido, definito da un funzionario locale come “imprevedibile”, con la presenza di rocce ancora instabili lungo i versanti. Il governo ha stanziato 50 milioni di yuan (oltre 7 milioni di euro) per sostenere le operazioni di soccorso e fornire assistenza ai residenti colpiti. La tragedia arriva meno di due settimane dopo un’altra frana nella provincia nord-occidentale del Gansu, dove 21 delle 33 persone coinvolte avevano perso la vita. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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