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Cinque italiani morti alle Maldive durante un’immersione

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Cinque italiani sono morti nell’atollo di Vaavu, nelle Maldive, in seguito a incidente durante un’immersione subacquea. Lo ha riferito la Farnesina, precisando che i connazionali sarebbero deceduti per aver provato l’esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. La ricostruzione dell’incidente è ancora in corso da parte delle autorità delle Maldive. 

La Farnesina e l’ambasciata d’Italia a Colombo seguono il caso con la massima attenzione sin dalla prima segnalazione. La sede sta provvedendo a prendere contatto con i familiari delle vittime per fornire ogni necessaria assistenza consolare. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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