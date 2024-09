Commissione Ue, slitta presentazione von der Leyen II a Strasburgo

(Adnkronos) – La formazione della Commissione von der Leyen II prenderà più tempo del previsto. Il governo sloveno, informa il servizio stampa del Parlamento Europeo, “ha informato la Commissione che venerdì scorso il Parlamento sloveno esprimerà il suo parere sul candidato proposto per la carica di commissario. Solo dopo questo passaggio la nomina del candidato sarà completa ed ufficiale”. Su questa base, la Commissione ha chiesto al Parlamento Europeo di “rinviare la presentazione della presidente Ursula von der Leyen alla Conferenza dei Presidenti (CoP) sulla composizione del futuro collegio finché non sarà completa la lista dei candidati. Il Parlamento Europeo è pronto ad avviare l’udienza e, su richiesta della Commissione, la CoP con la presidente avrà luogo martedì prossimo alle nove”, a Strasburgo. La presentazione alla CoP era precedentemente prevista per domani a Bruxelles. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)