Conceiçao, gaffe in conferenza stampa del Milan: “Mio figlio a letto con un amico? Lui è veramente un uomo”

(Adnkronos) – Scivolone del tecnico del Milan Sergio Conceicao nella conferenza stampa di vigilia di Juventus-Milan, in cui l’allenatore portoghese si è reso protagonista di una battuta dal sapore omofobo. Su una domanda sul calciomercato un giornalista ha chiesto del possibile interesse del Milan per Joao Felix, fantasista portoghese ex Atletico Madrid e oggi al Chelsea. Joao Felix è anche amico di Rodrigo Conceicao, figlio del tecnico rossonero che oggi gioca allo Zurigo (l’altro è Francisco, che gioca alla Juventus) e i due erano compagni di squadra e anche di stanza ai tempi del Benfica. “Volevo fare una domanda sul mercato e su un giocatore che dormiva in stanza con suo figlio Rodrigo…”, la domanda del cronista, e la risposta di Conceicao: “Messa così… Mio figlio che dorme con un uomo…. Attenzione, lui è veramente un uomo”, ha risposto Conceicao, tra i sorrisi in sala stampa. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)