Coppa Davis, la Germania batte il Canada e vola in semifinale

(Adnkronos) – Sarà la Germania l'avversario dell'Olanda venerdì nella prima semifinale di Coppa Davis. I tedeschi hanno sconfitto 2-0 il Canada, vincitore dell'insalatiera nel 2022. Nel primo singolare Daniel Altmaier, numero 88 del mondo supera Gabriel Diallo, numero 86 del ranking Atp, per 7-6 (7-5), 6-4, in un'ora e 57 minuti. Nel secondo singolare Jan Lennard Struff, numero 43 del mondo, sconfigge in rimonta Denis Shapovalov, numero 56 Atp, con il punteggio di 4-6, 7-5, 7-6 (7-5) dopo due ore e 10 minuti.