Cortina, pesce scaduto nei ristoranti dei vip: sequestro da 1,4 tonnellate

(Adnkronos) – I militari della Capitaneria di Venezia, coordinati dal centro controllo Area pesca del Veneto, hanno sequestrato 1400 kg tra prodotti ittici e alimentari scaduti, non tracciati o non etichettati in tre rinomati ristoranti di Cortina d’Ampezzo. Gli operatori della Capitaneria, col personale del servizio di igiene degli alimenti dell’Azienda sanitaria Ulss 1 Dolomiti, ha sequestrato in quantità branzini, ricciole, seppie, calamari, gamberi rossi, polpo, salmone e altri prodotti alimentari non ittici che erano stipati nei congelatori delle cucine vip. Tutti i prodotti risultavano sprovvisti delle informazioni minime di tracciabilità obbligatorie in ogni fase della commercializzazione e con termine minimo o di scadenza già superata. L’attività di sorveglianza nella zona di Cortina ha portato a elevare 8 sanzioni amministrative per un totale di 22.000 euro. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)