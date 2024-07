Covid Italia, contagi ancora in aumento: Campania, Lombardia e Lazio con più casi

(Adnkronos) – Sono 13.672 i casi di Covid registrati in Italia nella settimana tra il 18 e il 24 luglio, quasi il 53% in più rispetto ai 7 giorni precedenti quando i casi erano 8.942. Salgono anche i morti, 53 contro i 40 della settimana precedente (il 32% in più). E’ quanto riporta il bollettino aggiornato del ministero della Salute sull’andamento di Covid nel Paese. Sono 3 le regioni che superano quota 2mila contagi censiti: in testa la Campania con 2.492 casi, seguita dalla Lombardia con 2.453 casi, e dal Lazio con 2.178 positivi. Sopra quota mille il Veneto (1.152) e la Puglia (1.101) Il tasso di positività a livello nazionale è pari a 13,8% – calcolato su un totale di 98.771 tamponi eseguiti (erano 79.967 la scorsa settimana) – e sale di 2,6 punti percentuali rispetto a quello dei 7 giorni precedenti (11,2%).

Sale incidenza e aumentano i ricoveri: dati ultima settimana

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)