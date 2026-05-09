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Dalla strada al palco, stasera 9 maggio: le anticipazioni e gli ospiti

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(Adnkronos) –
Nuovo appuntamento con ‘Dalla strada al palco’. Il people show torna stasera, sabato 9 maggio, in prima serata su Rai 1. A commentare le esibizioni, una compagnia di ‘passanti importanti’: Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica, Bianca Guaccero, Enrico Brignano e ospiti Luca Argentero, Elettra Lamborghini e Fabio Rovazzi.  

Ad accompagnare gli artisti, la band live diretta dal Maestro Enrico Melozzi, per un racconto musicale che valorizza alcune delle performance. Nel corso della puntata, il pubblico e i ‘passanti importanti’ scelgono i migliori performer che accederanno alla finale, per contendersi il titolo di miglior artista di strada d’Italia. 

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